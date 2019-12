Demopolis: il lavoro, priorità assoluta degli italiani

È il lavoro la priorità assoluta indicata da oltre l’80% degli italiani: nell’agenda dei cittadini per il Governo del Paese, l’occupazione si conferma stabilmente in testa, superando le richieste di riduzione della pressione fiscale e le misure per il rilancio dell’economia, indicate da circa i due terzi dei cittadini; il 65% vorrebbe una maggiore efficienza della sanità pubblica, 6 su 10 più sicurezza urbana.

Sono i dati che emergono dal sondaggio, condotto per il tg3, dall’Istituto Demopolis.

Secondo gli italiani, sono due gli aspetti più importanti in un rapporto di lavoro: la retribuzione e la stabilità del posto di lavoro. Come emerge dal trend Demopolis 2008-2019, l’importanza del fattore stabilità e sicurezza del lavoro aumenta di 25 punti in un decennio, passando dal 40% del 2008 al 65% odierno.

“La crisi economica degli ultimi anni e le trasformazioni nel mercato del lavoro – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – hanno intaccato soprattutto le sicurezze delle nuove generazioni, determinando una profonda incertezza sul futuro e sulle prospettive occupazionali. Questo clima di insicurezza occupazionale ed il dibattito sul futuro dell’Ilva hanno contribuito, negli ultimi mesi, ad incrementare il numero di italiani favorevoli ad un intervento pubblico dello Stato in settori strategici per l’economia del Paese, come ad esempio l’acciaio”.

In relazione all’Ilva – secondo il sondaggio Demopolis per il tg3 – solo il 15% pensa ad una nazionalizzazione, circa un quarto è invece contrario all’investimento di soldi pubblici. Ma la maggioranza assoluta, il 51%, vedrebbe con favore una partecipazione pubblica al fianco dei privati.

Nota informativa – L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il tg3 dal 9 all’ 11 novembre su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.