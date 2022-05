Il peso dei partiti e le tendenze del voto alle Amministrative nel Barometro Politico Demopolis

La sfida per il primato nel voto per le Elezioni Politiche riguarda, ormai da qualche settimana, i partiti di Giorgia Meloni e di Enrico Letta: se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia otterrebbe il 22%, con un vantaggio di quasi un punto sul Partito Democratico, attestato al 21,2%. Al terzo posto, in lieve ripresa al 16,5%, è la Lega di Salvini, con il Movimento 5 Stelle staccato al 13%; Forza Italia resta all’8%.

È la fotografia scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Tra i partiti minori, Azione con +Europa otterrebbe il 4,2%, Italia Viva il 2,1. Tra il 2% e l’1,5% troviamo Italexit, Sinistra Italiana, Leu-Art.1 ed i Verdi. Con un’affluenza al 67%, in calo di 6 punti rispetto al marzo 2018.

Il 12 giugno quasi mille Comuni italiani saranno chiamati ad eleggere i nuovi sindaci: l’Istituto Demopolis ha tracciato le tendenze elettorali in alcuni dei principali capoluoghi al voto.

Se a Genova il sindaco uscente di Centro Destra Marco Bucci si avvia ad una riconferma già al primo turno, più aperta è la partita per l’elezione del nuovo Sindaco di Verona, dove si profila un ballottaggio: al primo turno, Federico Sboarina supererebbe oggi Tommasi e Tosi.

Situazione differente nel capoluogo siciliano per la successione a Leoluca Orlando: il candidato Sindaco del Centro Destra Roberto Lagalla è oggi in vantaggio, proiettato verso una probabile vittoria al primo turno.

Demopolis ha analizzato per il programma Otto e Mezzo anche gli scenari in altre 3 importanti città al voto: a Padova è sfida a due, con l’uscente Giordani in lieve vantaggio su Peghin.

Si ipotizza un ballottaggio per la città di Lucca, dove Francesco Raspini, candidato del PD e del Centro Sinistra, risulta in vantaggio su Mario Pardini. Molto più combattuta è infine la partita nella Città dello Stretto, con Basile, Croce e De Domenico a contendersi il ruolo di sindaco di Messina.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica del 22-24/5/2022 di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.