Il peso dei partiti nel Barometro Politico Demopolis

Il prossimo appuntamento elettorale per gli italiani saranno le Elezioni Europee in programma il 12 giugno 2024: per quasi un anno, ed è un’anomalia per il nostro Paese, non saranno previste altre competizioni elettorali.

Il consenso, rilevato dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, appare stabile: se si tornasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia si confermerebbe primo partito con il 29%. Si consolida la seconda posizione del Partito Democratico di Elly Schlein che otterrebbe oggi il 21%, staccando il Movimento 5 Stelle al 15,4%. Fuori dal podio, troviamo la Lega al 9% e Forza Italia al 7,5%. In calo Azione al 3,4%, Sinistra e Verdi al 3%. Sotto il 2,5% le altre forze politiche.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato anche il peso odierno delle coalizioni: i partiti di maggioranza che appoggiano il Governo Meloni avrebbero nel complesso il 46%. Una percentuale analoga alla forza complessiva delle frammentate opposizioni presenti in Parlamento: 25,5% per il Centro Sinistra trainato dal PD, 15,4% per i 5 Stelle, più un 5,6% attribuibile all’appena disciolto Terzo Polo.

Dopo 8 mesi di Governo, la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni resta alta al 45%, superiore di 5 punti a quel 40% di cittadini che promuove l’operato dell’Esecutivo.



Il giudizio dell’opinione pubblica sul Governo e sulle sue scelte appare sempre più polarizzato: è promosso dal 92% degli elettori di Fratelli d’Italia, da 70% di chi sceglie la Lega, ma solo dal 4% degli elettori del PD e dal 3% di chi vota il M5S.

5 luglio 2023