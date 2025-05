Barometro Politico Demopolis: peso e trend dei partiti

Se si votasse oggi per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe il 29,5%, mantenendo un vantaggio di oltre 6 punti sul PD attestato al 23%. Lieve ripresa per il Movimento 5 Stelle, al 12%. Sono quasi appaiate, tra l’8,9 e l’8,6%, Forza Italia e Lega, i cui leader e vicepremier, Tajani e Salvini, da settimane sono in competizione all’interno della coalizione di Governo. L’alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,5%. Più distanti Azione e Italia Viva sotto il 3%.



È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.



FdI e PD staccano le altre forze politiche: pressoché stabile è il partito di Giorgia Meloni, che passa dal 28,9% delle Europee al 30% del febbraio scorso, per attestarsi oggi al 29,5%.



Nel contempo – osservando il trend – oscilla tra il 24,1% delle Europee e il 23% odierno il consenso elettorale del Partito Democratico di Elly Schlein.



22 Maggio 2025