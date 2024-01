Come cambia il peso dei partiti: Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis

La fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis, racconta uno scenario elettorale che, nonostante le fibrillazioni politiche, da settimane resta tendenzialmente stabile, destinato probabilmente a vivacizzarsi man mano che ci si avvicinerà alle Europee del prossimo mese di giugno.



Secondo i dati dell’Istituto diretto da Pietro Vento, Fratelli d’Italia perde mezzo punto nell’ultimo mese, ma con il 28,5% si conferma primo partito del Paese, staccando di circa 9 punti il Partito Democratico di Elly Schlein al 19,8%, che non appare per il momento in grado di mirare al primo gradino del podio elettorale. In terza posizione è il Movimento 5 Stelle, al 16%. Nel sondaggio Demopolis troviamo al 9,5% la Lega, al 7,3% Forza Italia, per la prima volta in ripresa dopo la scomparsa di Berlusconi.

In lieve calo sono le valutazioni positive degli italiani sull’operato del Governo Meloni. Le valutazioni degli italiani divengono più favorevoli se chiamati ad esprimere un giudizio sulla Premier. Il 45% si fida di Giorgia Meloni, che ottiene una valutazione positiva superiore di 6 punti rispetto a quel 39% di cittadini che promuove l’Esecutivo.



Il sondaggio, condotto dall’Istituto Demopolis, evidenzia una estrema polarizzazione politica nell’opinione pubblica. Ad esprimere un voto positivo sul Governo è oggi il 95% di chi vota Fratelli d’Italia e oltre i due terzi degli elettori della Lega e di Forza Italia. Lo scenario cambia drasticamente fra chi vota i partiti di opposizione: a promuovere l’Esecutivo è solo il 4% degli elettori del PD e il 3% di chi vota il M5S.

12 dicembre 2023