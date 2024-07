Come è cambiato il peso dei partiti negli ultimi 6 mesi: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis

Verso una nuova polarizzazione del quadro politico?

Le ultime competizioni elettorali, Europee ed Amministrative, sembrano determinare una netta polarizzazione del quadro politico.

Se ci si recasse oggi alle urne per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia si confermerebbe primo partito nel Paese con il 29%, ma con un vantaggio che si riduce a 4 punti sul Partito Democratico che otterrebbe oggi il 25%: è il dato che emerge dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

In calo è il Movimento 5 Stelle, al 10,2%, che paga anche gli effetti del pessimo risultato ottenuto alle Europee. Forza Italia con il 9,3% conferma la sua crescita e supera la Lega, attestata all’8,7%. L’alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,5%, guadagnando 3 punti percentuali nelle ultime settimane. I dati Demopolis segnalano infine un progressivo ridimensionamento del Terzo Polo, con Azione al 3,2% e Italia Viva al 2%.

Di particolare interesse risulta il podio odierno delle prime 3 forze politiche, a confronto con la fotografia scattata 6 mesi fa dall’Istituto Demopolis.

Fratelli d’Italia, con il 29%, cresce di un punto rispetto a dicembre; la crescita più significativa è quella del PD che passa in 6 mesi dal 19,8 al 25% dimezzando lo svantaggio dal partito della Premier. Si riduce il peso del Movimento 5 Stelle di Conte che perde quasi 6 punti.

“È una conferma – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – del processo in atto di ri-polarizzazione: non accadeva in Italia da 15 anni, dalle Europee del 2009, che i primi 2 partiti staccassero in modo così netto le altre forze politiche…”.

Chiamati ad indicare quali leader politici hanno convinto di più negli ultimi 2 mesi, un terzo degli italiani cita la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, più di un quarto la segretaria del PD Elly Schlein.

28 giugno 2024