Demopolis: come cambiano le priorità degli italiani

A conquistare i primi posti, nella scala delle priorità degli italiani rilevate dall’Istituto Demopolis, sono oggi la salute, con la richiesta di investimenti nella sanità indicata dall’80%, e il contenimento dell’inflazione, citato da tre quarti delle famiglie italiane, alle prese – da troppo tempo – con un crescente e preoccupante aumento del costo della vita. L’occupazione scende dal primo al terzo gradino del podio.

In questo contesto, il tema dell’immigrazione passa – nell’agenda dei cittadini – dal 70% del 2019 al 43% odierno, di fatto dal 2° posto di 6 anni fa al 7° posto di oggi.

La scelta del Governo italiano di allestire in Albania centri di prima accoglienza e trattenimento in cui trasferire parte dei migranti sbarcati nel nostro Paese divide da settimane l’opinione pubblica. La decisione, di fatto ancora inattuata per le mancate convalide della magistratura, vede favorevole il 44%, contrario il 45%.

L’indagine, condotta per il programma Otto e Mezzo dall’Istituto Demopolis, evidenzia una marcata differenziazione degli orientamenti in base alla collocazione politica: favorevoli ai trasferimenti dei migranti in Albania si dichiarano l’88% degli elettori di Fratelli d’Italia, l’83% di chi vota Lega e il 58% di chi sceglie Forza Italia. Il consenso sull’opzione albanese si azzera sul fronte opposto: l’iniziativa è apprezzata da meno del 5% degli elettori di PD, M5S e AVS.

febbraio 2025