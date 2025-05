Demopolis: le sfide della Chiesa di Papa Leone XIV nell’opinione degli italiani

Le attese dell’opinione pubblica dopo l’elezione di Robert Francis Prevost

La pace, i ponti per il dialogo, la vicinanza a chi soffre: sono i punti al centro delle prime parole pronunciate, dopo l’elezione, dal nuovo Pontefice Robert Francis Prevost. Secondo il sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, sono 3 i passaggi di Leone XIV più apprezzati dall’opinione pubblica.

La frase “La pace sia con voi: una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante” è piaciuta a più di 2 italiani su 3. Ma anche altri 2 concetti hanno colpito la maggioranza assoluta dei cittadini: “Dobbiamo cercare di essere una Chiesa missionaria, che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere con le braccia aperte” (53%) e “vogliamo essere una Chiesa sinodale, che cerca sempre la carità, che cerca di essere vicina specialmente a coloro che soffrono” (51%).

L’Istituto Demopolis ha rilevato gli auspici degli italiani rispetto al Magistero del nuovo Papa: il 60% vorrebbe una continuità con il messaggio di Francesco. Il 27% immagina invece un Pontefice più tradizionalista rispetto a Bergoglio.

Sono molteplici le sfide che attendono la Chiesa di Leone XIV: la più complessa, per quasi 1 italiano su 2, interpellato da Demopolis, sarà conciliare la fede con la complessità del mondo contemporaneo; per il 40% la missione più complessa sarà riuscire a farsi ascoltare sui temi della pace. Ma anche, per oltre un quarto degli intervistati, coinvolgere le nuove generazioni, superare lo scandalo degli abusi sessuali, affrontare la crisi delle vocazioni.

Compiti ardui dopo un Papa come Bergoglio, che ha goduto per oltre un decennio di una fiducia molto alta nell’opinione pubblica. Una fiducia che, però, come evidenzia il trend dell’Istituto Demopolis, non si è estesa negli ultimi 25 anni – neanche con i predecessori – alla Chiesa Cattolica nel suo insieme. L’ultimo dato del marzo scorso conferma una fiducia nel Papa del 75% con la Chiesa al 44%, distanziata di circa 30 punti.