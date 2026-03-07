Sondaggio Demopolis: l’88% degli italiani preoccupato per la guerra in Medio Oriente

Quasi 9 italiani su 10 si dichiarano preoccupati per le conseguenze della guerra in Medio Oriente che, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, sta coinvolgendo anche i Paesi del Golfo Persico.

L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha indagato i timori dell’opinione pubblica. 3 italiani su 4 citano il rischio di ulteriore allargamento del conflitto. Il 68% si dichiara preoccupato dei pesanti effetti economici per l’Italia e l’Europa, a partire dall’aumento delle bollette di gas, luce e dei costi di benzina e gasolio. Il 60% pensa ai morti tra la popolazione civile, più di un terzo teme il ritorno del terrorismo e l’eventuale coinvolgimento nel conflitto delle basi Nato in Italia.

7 marzo 2026