Demopolis: 2 italiani su 3 non hanno compreso che cosa sia il MES

L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha verificato la conoscenza degli italiani in relazione al cosiddetto “Salva-Stati”, da giorni al centro dello scontro politico. Lei ha compreso – è stato chiesto – in che cosa consista il MES, il meccanismo europeo di stabilità? “Sì, esattamente” risponde appena il 9% degli intervistati; il 25% dichiara di averlo compreso, ma solo genericamente. Il 66%, 2 italiani su 3 intervistati da Demopolis, afferma invece di non avere capito di che cosa si tratti…



Nota informativa – L’indagine è stata effettuata il 2 e il 3 dicembre dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo (LA7) su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne.