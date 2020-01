L’antisemitismo in Italia: sondaggio Demopolis in occasione della Giornata della Memoria

Nella percezione dell’opinione pubblica, l’antisemitismo appare in crescita in alcuni dei maggiori Paesi europei: Germania e Francia sono i 2 Stati più colpiti dal diffondersi del sentimento antisemita. Nel nostro Paese oltre un terzo dei cittadini ritiene che, negli ultimi 5 anni, il sentimento antisemita sia cresciuto. Sono alcuni dei dei dati che emergono da un’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il tg3 e Linea Notte.

In un clima sociale nel quale crescono gli episodi di intolleranza, quasi l’80% degli italiani ritiene oggi importante celebrare il 27 gennaio il Giorno della Memoria. Per non dimenticare l’Olocausto, a 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz da parte delle truppe dell’Armata Rossa.

In termini più generali, il 44% degli italiani, intervistati da Demopolis, è convinto che oggi esista una “questione razzismo” nel nostro Paese.



Nota informativa – L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 20 al 22 gennaio 2020 per la Rai su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it