La crisi di Governo nell’opinione degli italiani: sondaggio dell’Istituto Demopolis

La stragrande maggioranza degli italiani, il 70%, non sembra aver compreso le ragioni per cui si è aperta la crisi di Governo: il dato emerge da un sondaggio realizzato nelle ultime 48 ore dall’Istituto Demopolis.

“L’opinione pubblica – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – appare piuttosto disorientata: in un frangente delicato come quello attuale, caratterizzato da un aggravamento dell’emergenza sanitaria ed economica, la scelta di Matteo Renzi – con le dimissioni delle ministre di Italia Viva – è ritenuta inopportuna da 2 italiani su 3”.

Nelle ore della crisi l’Istituto Demopolis ha misurato, per il programma Otto e Mezzo, la fiducia negli italiani nei principali leader politici: nonostante un calo negli ultimi mesi, in testa alla graduatoria si conferma, con il 45%, il Premier Giuseppe Conte; sul podio troviamo anche il governatore del Veneto Luca Zaia con il 38% e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al 37%. Al quarto e al quinto posto il ministro della Salute Roberto Speranza e il segretario della Lega Matteo Salvini.



Quale soluzione sarebbe preferibile per superare la crisi di Governo? Il 36% degli italiani opterebbe per un nuovo Governo Conte, preferibilmente con un rafforzamento della squadra di ministri. Il 33% vorrebbe invece un rapido ritorno al voto. Uno su 10 propenderebbe per un Esecutivo a guida tecnica, appoggiato da diversi partiti; il 14% auspica generiche soluzioni alternative per evitare le urne.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 13 al 14 gennaio 2021, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.