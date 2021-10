Indagine Demopolis: gli italiani, il Green Pass e le vaccinazioni contro il Covid

È entrato in vigore l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato: 2 italiani su 3, il 68%, si dichiarano favorevoli alla scelta del Governo Draghi; contrario è il 25%. È il dato che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per il programma Otto e Mezzo.



Significative appaiono le differenze d’opinione in base alla collocazione politica degli intervistati: favorevoli al Green Pass obbligatorio si dichiarano il 95% degli elettori del PD, l’86% di chi vota Forza Italia e l’80% di chi sceglie il M5S. Più divisi gli elettori dei due principali partiti di Centro Destra, intervistati da Demopolis: una valutazione positiva sul certificato verde viene espressa da meno di 6 elettori su 10 della Lega e dal 41% di chi vota Fratelli d’Italia.

La proposta, emersa negli ultimi giorni, di fornire ogni 48 ore ai lavoratori non vaccinati tamponi gratuiti da parte dello Stato è condivisa da poco più di un quarto degli italiani intervistati da Demopolis, con una contrarietà che raggiunge il 65%.

Il confronto sulla Green Card avviene in uno scenario in cui circa 46 milioni di italiani risultano già vaccinati con almeno una dose contro il Covid: il 77% della popolazione generale, oltre l’85% dei cittadini che hanno compiuto i 18 anni.

L’Istituto Demopolis ha analizzato il segmento e le ragioni di quanti, tra i maggiorenni, non hanno ricevuto alcuna dose: se l’87% dichiara di essersi vaccinato, il 13% non lo ha ancora fatto. Tra questi ultimi, il 4% è possibilista, appare in dubbio sulla scelta; il 9% esclude di vaccinarsi anche in futuro.

Come motivano la loro scelta i non vaccinati intervistati? “Il 60% di loro – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – motiva le proprie remore con il timore di effetti collaterali o con una scarsa fiducia nel vaccino; un terzo sostiene che i sieri contro il Covid non servano. Il 25% è convinto invece che l’emergenza sia passata e che non sia più necessario vaccinarsi. Infine un 16% sostiene di essere in buona salute e di non averne bisogno, mentre 1 su 10 afferma di non aver voluto fare Astra Zeneca quando era il suo turno.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 12 al 14 ottobre 2021 per il programma Otto e Mezzo, su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.