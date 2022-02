Demopolis: la fiducia degli italiani in Mattarella e nei leader politici

Sergio Mattarella è da anni la figura politica e istituzionale più apprezzata dai cittadini: come emerge dal trend Demopolis, la fiducia cresce costantemente dal 45% del giorno dell’elezione di 7 anni fa, al 75% nella fase più dura del Covid nel 2020, sino al 72% di oggi, dopo la rielezione al Colle.

16 punti in più di Mario Draghi, attestato al 56%: la fiducia nel Premier resta alta, pur riducendosi leggermente rispetto al dicembre scorso. Poi, più distanti, gli altri leader. Meloni al terzo posto, al 38%. Poi Conte e Letta al 36 e al 35%; Salvini al 30%.



Dopo il voto per il Quirinale, secondo l’analisi dell’Istituto Demopolis per Radio1 e il Giornale Radio Rai, per il 68% degli italiani sarebbe preferibile che il Governo Draghi andasse avanti per un anno, per concludere la Legislatura e tornare al voto nel marzo 2023.

Priorità assolute di Governo si confermano, per oltre l’80% degli italiani, “lavoro e occupazione” e l’efficienza della sanità pubblica, a partire dagli investimenti nella medicina territoriale.



Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dall’1 al 3 febbraio, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.