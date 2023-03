Come cambia il peso dei partiti: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis

Effetto Schlein per il PD: una crescita di 1 milione e 800 mila voti. Si rafforza il consenso a Fratelli d’Italia

Se si tornasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia – con 4 punti in più rispetto al voto del 25 settembre scorso – si confermerebbe con il 30% primo partito nel Paese. Cresce, tornando a superare la soglia del 20%, il Partito Democratico, che stacca di oltre 5 punti il Movimento 5 Stelle, in calo al 15%.



È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico di marzo dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

In leggera flessione sono le altre forze politiche: la Lega di Salvini all’8,5%, Azione al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra-Verdi al 3%.

Elly Schlein ha “ereditato” il PD nel momento peggiore della sua storia: come dimostra il trend, negli ultimi mesi era passato dal già deludente 19% del settembre scorso al 15% di gennaio. La nuova Segreteria sembra aver riportato motivazione tra gli elettori del partito fondato da Veltroni, che in meno di 2 mesi ha riguadagnato oltre 5 punti, portandosi al 20,2% odierno.

L’Istituto Demopolis ha analizzato, per il programma Otto e Mezzo, l’effetto Schlein sull’evoluzione del consenso da fine gennaio ad oggi: due mesi fa, gli elettori del PD si erano ridotti a circa 4 milioni. Oggi, con un’affluenza tornata a crescere al 66%, il Partito Democratico potrebbe contare su quasi 6 milioni di elettori: una crescita di 1 milione e 800 mila voti in circa 50 giorni.

Da dove provengono, in termini di flusso elettorale, i nuovi voti del PD? Su 100 nuovi elettori che oggi sceglierebbero il partito di Elly Schlein, 70 – nel gennaio scorso – erano decisi ad astenersi: è la parte più consistente, costituita da 1 milione 250 mila elettori. 16 su 100 in gennaio votavano il Movimento 5 Stelle, 5 Sinistra-Verdi, 9 optavano per altre liste.

“L’affluenza, pur lontana dal passato – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – torna a crescere, soprattutto grazie ad una forte motivazione al voto che si rileva in particolar modo tra quanti si riconoscono nei 2 principali partiti italiani, guidati da Giorgia Meloni e da Elly Schlein”.

Demopolis ha fotografato infine la forza odierna delle coalizioni: i partiti della maggioranza che sostiene il Governo Meloni otterrebbero nel complesso il 46%. Cresce al 47%, anche se resta totalmente frammentato, il peso complessivo delle 3 opposizioni parlamentari: 24,7% per il Centro Sinistra trainato dal PD, 15% per i 5 Stelle, 7,3% per Il Terzo Polo di Calenda.

23 marzo 2023