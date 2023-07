L’inflazione al centro delle preoccupazioni degli italiani: analisi dell’Istituto Demopolis

L’Istituto Demopolis ha raccolto i 4 principali timori degli italiani, che rappresentano anche l’agenda dei cittadini per l’azione di Governo.



“La preoccupazione centrale, indicata dall’88% – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – è la costante ed insostenibile crescita dei prezzi, che ha ridotto il potere d’acquisto familiare, a partire dalla spesa alimentare. Il 63% cita il lavoro, facendo riferimento non solo alla tutela dell’occupazione, ma anche al necessario adeguamento delle retribuzioni”. 6 cittadini su 10 citano lo stato della sanità pubblica e le sue liste d’attesa. La quarta maggioritaria preoccupazione riporta in pieno alle gravi conseguenze dell’inflazione: il 51% degli italiani, intervistati da Demopolis, teme l’erosione in atto del valore dei risparmi familiari e l’aumento dei mutui.

8 luglio 2023