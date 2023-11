Demopolis: un anno di Governo Meloni nel giudizio degli italiani

Il 40% degli italiani promuove l’operato del Governo Meloni nei suoi primi 12 mesi di vita. Di segno opposto è la valutazione di quasi un cittadino su due che non dà la sufficienza all’Esecutivo. Il 12% non esprime invece una propria opinione.

Il sondaggio, condotto dall’Istituto Demopolis, evidenzia una estrema polarizzazione politica nell’opinione pubblica. Ad esprimere un voto positivo sul primo anno di Governo è oggi il 93% di chi vota Fratelli d’Italia, il 72% degli elettori della Lega e il 68% dei simpatizzanti di Forza Italia. Lo scenario cambia drasticamente fra chi vota i partiti di opposizione: a promuovere l’Esecutivo è solo il 5% degli elettori del PD e il 4% di chi vota il M5S.

Secondo i dati Demopolis, le valutazioni degli italiani divengono più favorevoli se chiamati ad esprimere un giudizio sulla Premier. Il 46% promuove il primo anno a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, che ottiene una valutazione positiva superiore di 6 punti rispetto a quel 40% di cittadini che promuove l’Esecutivo.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha verificato anche la percezione dell’opinione pubblica sul ruolo svolto in Parlamento, in questi 12 mesi, dalle forze politiche che non sostengono il Governo: il 73% ritiene che l’azione dei partiti di opposizione si sia rivelata fino ad oggi inefficace.

Quale partito, nell’opinione degli elettori, ha svolto più efficacemente il ruolo di opposizione al Governo Meloni? Il 12% cita il Movimento 5 Stelle, l’8% il PD, il 3% Azione-Italia Viva, il 2% Sinistra e Verdi. Il 75%, 3 italiani su 4 intervistati da Demopolis, sostiene che nessun partito sia stato in grado di incidere davvero nell’opposizione al Governo di Centro Destra.

L’Istituto Demopolis ha analizzato infine, per il programma Otto e Mezzo, l’opinione dei cittadini su alcuni ambiti cruciali dell’attività del Governo Meloni in questo primo anno. La maggioranza assoluta promuove le scelte di Giorgia Meloni nei rapporti con l’Unione Europea e in politica estera; il 44% esprime un voto positivo sulle politiche fiscali.

Gli italiani divengono molto più critici se chiamati a valutare la capacità del Governo di contrastare l’inflazione e l’aumento del costo della vita. Una bocciatura piena arriva dall’opinione pubblica su due versanti: appena un quarto promuove il Governo sulla sanità, solo il 20% degli italiani valuta positivamente le scelte effettuate in questi mesi in tema di immigrazione.

1 novembre 2023