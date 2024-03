Come cambia il peso dei partiti in Italia: Barometro Politico di marzo dell’Istituto Demopolis

Se si votasse oggi per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe alla Camera il 28,2%, confermandosi primo partito nel Paese. Si ridurrebbe a poco più di 7 punti il vantaggio sul PD, al 20,3%, in crescita di mezzo punto rispetto al mese di gennaio; il Movimento 5 Stelle avrebbe 15,6%.

Il Barometro Politico di marzo dell’Istituto Demopolis ha misurato il peso nazionale dei partiti dopo il voto in Sardegna e in Abruzzo.

In crisi, in discesa di oltre un punto, è la Lega di Salvini, che si ritroverebbe all’8%, seguita da Forza Italia in lieve crescita al 7,8%. Nel Barometro Politico Demopolis, troviamo poi al 3,6% Sinistra e Verdi, al 3,2% Azione che perde lo 0,6%. Sotto il 3%, per il momento, gli altri partiti.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha misurato anche la forza potenziale delle coalizioni nell’ipotesi in cui si ripetesse l’alleanza PD e M5S sperimentata in Sardegna: secondo i dati Demopolis, i partiti di Centro Destra dell’attuale maggioranza di Governo avrebbero oggi il 45%. Non distante, staccata di 3 punti al 42%, sarebbe l’ipotetica coalizione di Centro Sinistra-M5S. Con i tre partiti del “Terzo Polo” che, insieme, raggiungerebbero oggi il 6%.

Analizzando i trend Demopolis, il partito della Premier Giorgia Meloni passa dal 26% del settembre 2022 al 29,5% dell’ottobre scorso, per attestarsi oggi al 28,2%. Oltre 20 punti sopra Lega e Forza Italia, i due alleati di Governo. Lieve crescita per il Partito Democratico di Elly Schlein, dal 19% delle Politiche al 19,5 di ottobre sino al 20,3% di oggi.

21 marzo 2024