Barometro Politico Demopolis di dicembre: peso e trend dei partiti in Italia

Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia si confermerebbe primo partito con il 29,5%, il Partito Democratico consoliderebbe la seconda posizione con il 24%. Il Movimento 5 Stelle otterrebbe l’11,8%.



È quanto emerge dal Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis.



Di fatto affiancate risultano Forza Italia con il 9% e la Lega all’8,7%; l’alleanza Verdi Sinistra avrebbe il 6,4%. Distanti gli altri partiti minori, con Azione al 2,4% e Italia Viva al 2%. L’astensione resta alta, con 4 italiani su 10 che non voterebbero.

“Analizzando i trend annuali dei primi 3 partiti – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – il partito di Giorgia Meloni sfiora oggi il 30%, guadagnando 1 punto e mezzo rispetto al dicembre 2023. Nel confronto con un anno fa cresce di 4 punti il PD di Elly Schlein. Resta poco sotto il 12% il Movimento 5 Stelle di Conte, in lieve ripresa rispetto alle Europee, ma ancora distante dal risultato ottenuto alle ultime elezioni Politiche”.

Nei prossimi giorni sarà intanto approvata dalle due Camere la legge di Bilancio per il 2025. Secondo l’indagine condotta dall’Istituto Demopolis alla vigilia del confronto parlamentare, la valutazione degli italiani sulla manovra economica del Governo appare in chiaroscuro: il 15% esprime un giudizio del tutto positivo, il 28% ritiene che sia il massimo fattibile considerate le poche risorse disponibili. Di segno negativo è invece l’opinione del 44% dei cittadini, con un 13% che non si esprime.





16 dicembre 2024