Il consenso odierno ai partiti nel Barometro Politico Demopolis

Se si votasse oggi, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, otterrebbe il 30,2%, mantenendo un vantaggio di circa 7 punti sul Partito Democratico, attestato al 23%. Il Movimento 5 Stelle avrebbe il 12,4%. Di fatto appaiate restano Forza Italia all’8,8% e la Lega all’8,5. L’alleanza Verdi Sinistra risulta in lieve crescita al 6,7%. Azione avrebbe il 2,8%, Italia Viva il 2,5%. Sotto il 2% le altre forze politiche.

E’ quanto emerge dal Barometro Politico di ottobre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, che ha scattato una fotografia sul peso odierno dei partiti.

In calo anche alle Politiche l’affluenza, con oltre il 40% degli italiani che oggi resterebbero a casa. Si tratta del bacino elettorale che risulterà decisivo alle Politiche del 2027.