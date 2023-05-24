Presentati a Milano i risultati dell’indagine nel decennale della creazione del Fondo contro la povertà educativa minorile

Per oltre i 2/3 degli adolescenti italiani, il 68%, il punto di vista dei ragazzi oggi è poco considerato nella società.

È uno dei dati che emerge dall’indagine dell’Istituto Demopolis con l’ascolto diretto di ragazze e ragazzi italiani tra i 14 e i 17 anni, i cui risultati sono stati presentati a Milano in occasione del decennale del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dell’impresa sociale Con i bambini, guidata da Marco Rossi-Doria.

Dopo le manifestazioni d’autunno nelle metropoli italiane, mentre le nuove generazioni tornano d’attualità nel dibattito mediatico, gli under 18 chiedono di non essere semplicemente un “argomento” della società degli adulti, ma che si dia maggiore attenzione ai loro argomenti.

Per il 65% dei giovani interpellati la politica è oggi disattenta alle istanze delle nuove generazioni.

E per il 63% il principale atteggiamento degli adulti nei loro confronti è la sottovalutazione. Appena il 7% riconosce al contesto “dei grandi” una capacità di ascolto.

“La distanza di abitudini e linguaggi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – rende, quella degli adulti e quella dei ragazzi, 2 generazioni divaricate: 7 giovani su 10 sostengono che gli adulti capiscano sempre meno i ragazzi, con un dato cresciuto di 9 punti rispetto al 2025”.

Non a caso, è proprio la prima richiesta che esprimono gli under 18: dal mondo degli adulti il 55% vorrebbe più ascolto, il 51% maggiore fiducia: emerge quasi la richiesta di riscrivere i presupposti di un dialogo.

L’indagine Demopolis- Con i bambini fotografa una maggiore apertura dei ragazzi verso l’esterno, ma conferma anche quanto possa pesare un contesto disagevole su presente e prospettive dei minori. Gli adolescenti che vivono in periferia o in quartieri “difficili” hanno paura di poter essere vittima di molestie o violenza: maggiormente chi vive al Nord, il 52% rispetto al 45% del Centro e al 39% del Sud.

Se gli under 18 potessero intervenire e migliorare la propria zona, ripartirebbero dai fondamentali della vivibilità: servirebbero luoghi per incontrarsi (55%), ma anche maggiore pulizia e sicurezza. Il 45% degli adolescenti, intervistati da Demopolis, vorrebbe anche scuole migliori.

Ospitato negli spazi del Teatro Elfo Puccini di Milano, l’evento promosso dall’impresa sociale Con i Bambini ha tracciato il bilancio di un decennio di impegno contro la povertà educativa minorile, rilanciando una visione condivisa per il futuro delle nuove generazioni. Protagonisti dell’incontro sono stati ragazze e ragazzi, in un confronto diretto con il mondo dell’informazione. Il mondo degli adolescenti, dal palco, lancia un manifesto rivolto al mondo adulto, alle istituzioni, alla scuola, ai media, alla famiglia chiedendo di essere ascoltati e presi sul serio. “Noi non siamo solo il futuro: siamo il presente, e vogliamo contare adesso”.