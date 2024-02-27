Per 7 cittadini su 10 il sistema fiscale italiano non è equo. E tale iniquità contribuisce a rendere il Paese sempre più disuguale

Per 7 cittadini su 10 il sistema fiscale italiano non è equo. E tale iniquità contribuisce a rendere il Paese sempre più disuguale: è uno dei dati che emergono dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis.

Ma, rispetto all’ipotesi generica di una patrimoniale, un’imposta sul valore dei beni e delle ricchezze, l’opinione pubblica si divide. Se chiamati ad esprimere una posizione in linea di principio, il 48% degli italiani si dichiara contrario, il 45% favorevole. Si conferma una sorta di sospetto nei confronti del termine “patrimoniale”.



Ragioni di perplessità prevalenti, per poco più di 1 intervistato su 2, sono il timore che l’eventuale patrimoniale possa in futuro estendersi anche a fasce di reddito meno benestanti.

Lo scenario d’opinione – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – cambia del tutto nel momento in cui si parla delle sole fasce più ricche della popolazione.

2 italiani su 3, il 66%, sarebbero oggi favorevoli ad un’imposta mirata sui “super ricchi”, con patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro: si tratta di fatto di poco più di 50 mila persone in Italia.

La propensione ad un’imposta sui più ricchi cresce oltre l’80% nell’elettorato del Centro Sinistra. Ma si riduce significativamente al 35% tra gli elettori dell’attuale maggioranza di Centro Destra.

Demopolis ha analizzato anche, per il programma Otto e Mezzo, l’orientamento di chi voterebbe oggi i principali partiti del Campo Largo: favorevole ad un’imposta sui patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro si dichiara l’88% di chi vota AVS, l’82% di chi sceglie il Movimento 5 Stelle e l’81% degli elettori del PD.

Anche rispetto all’ipotesi di un’imposta limitata ai soli patrimoni superiori ai 100 milioni di Euro, è ampia la convergenza: si dichiara favorevole il 72% degli italiani, contrario il 28%.

24 novembre 2026