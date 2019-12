Come cambia il consenso: i dati del Barometro Politico Demopolis di dicembre

I fatti delle ultime settimane hanno inciso in modo significativo sul consenso ai partiti. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso odierno delle forze politiche: se si tornasse oggi alle urne, la Lega, in calo, avrebbe oggi il 31%; il Partito Democratico otterrebbe il 19%, il Movimento 5 Stelle il 16,4%. Il partito della Meloni supererebbe il 10%, staccando Forza Italia al 5,8%. Diminuisce il consenso per Italia Viva di Renzi, che scende al 4,5%; al 3%, infine, la Sinistra con LeU.

Il trend del Barometro Politico Demopolis disegna in modo efficace gli spostamenti degli ultimi mesi: il partito di Salvini passa dal 34% di metà novembre al 31% di oggi. Stabile il PD; lieve calo nell’ultimo mese, dal 17,2 al 16,4% odierno, per il M5S; cresce infine di un punto Fratelli d’Italia.





Nota informativa – L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 17 al 18 dicembre per il programma Otto e Mezzo (LA7) su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.