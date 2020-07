Peso e trend dei partiti: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis

Se si votasse oggi per la Camera, la Lega sarebbe con il 26% primo partito, seguita dal PD al 21,2%; il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 15,8%, con Fratelli d’Italia al 15%: è la fotografia che emerge dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Distanziati appaiono Forza Italia al 6%, la Sinistra di LeU al 3,4, Italia Viva al 3,2 e Azione al 2,5%.

Il trend Demopolis per il programma Otto e Mezzo disegna l’evoluzione del consenso dalle Europee ad oggi: in poco più di 12 mesi, la Lega di Salvini ha perso oltre 8 punti, passando dal 34,3% al 26% odierno. Restano nel complesso stabili, con alcune oscillazioni, PD e M5S; cresce dal 6,4 al 15% il consenso per il partito di Giorgia Meloni.

“Se un anno fa la distanza tra primo e quarto partito era di 28 punti – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – oggi si è ridotta ad 11 punti”.



L’estrema variabilità degli umori dell’opinione pubblica trova una conferma anche nell’evoluzione della fiducia nel Presidente del Consiglio, rilevata da Demopolis. Dal 49% di 12 mesi fa al 45% del luglio scorso, quando Conte guidava l’Esecutivo gialloverde. La nuova fase di Governo, con l’alleanza giallorossa, si apre con un giudizio positivo del 51% che crolla al 40% in dicembre dopo la manovra economica.

La fiducia degli italiani nel Premier Giuseppe Conte cresce poi di 18 punti, sfiorando il 60% durante le settimane dell’emergenza Covid, per attestarsi oggi al 52%.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, per il programma Otto e Mezzo (LA7). Supervisione della rilevazione demoscopica (24-26/06/2020) di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.