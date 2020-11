Indagine Demopolis: il nuovo DPCM nell’opinione degli italiani. Crescono i timori per la diffusione del Covid

Sono in vigore le nuove limitazioni previste dall’ultimo DPCM, nell’obiettivo di contenere l’aumento esponenziale dei contagi da Covid-19. Con un sondaggio condotto nelle ultime 24 ore, l’Istituto Demopolis ha analizzato l’opinione degli italiani sulle nuove misure. Il 38% le considera adeguate ed opportune; 3 cittadini su 10, pur ritenendole utili, sostengono che siano troppo localizzate e settoriali per potere davvero frenare il virus. Critico è invece il giudizio di un quarto degli intervistati, convinti che si tratti di limitazioni eccessive ed inopportune.

“Crescono i timori, non solo sanitari, ma anche sociali ed economici, per la diffusione del Coronavirus. Dopo la netta flessione estiva – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la preoccupazione degli italiani è cresciuta di 34 punti negli ultimi 2 mesi, dal 46% di inizio settembre all’80% di oggi. Un dato ormai non lontano da quello rilevato nello scorso mese di aprile”.

Per frenare la crescita esponenziale dei contagi, il 53% degli italiani, secondo l’indagine dall’Istituto Demopolis per LA7, ritiene preferibili misure localizzate in specifiche aree del Paese; di parere diverso è il 40% dei citttadini, convinti che solo misure nazionali uniformi possano contenere la diffusione del Covid.

Nel dettaglio, le principali misure del DPCM previste da domani su tutto il territorio nazionale risultano apprezzate dai cittadini: piace in particolar modo, indicata da 9 su 10, la riduzione al 50% della capienza sui mezzi di trasporto; apprezzata è la chiusura delle sale scommesse e dei punti videogiochi. Il 75% condivide il divieto di spostamento da e verso le zone rosse; leggermente inferiore, ma valutati comunque positivamente dai due terzi degli italiani intervistati da Demopolis, anche la chiusura dei centri commerciali nei weekend e il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 del mattino.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 4 al 5 novembre 2020 – per il programma Otto e Mezzo – su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.