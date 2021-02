La crisi di Governo nella percezione dell’opinione pubblica: sondaggio Demopolis per Radio1 Rai

La maggioranza degli italiani non sembra aver compreso le ragioni per cui si è aperta la crisi di Governo: la ritiene inopportuna, in un frangente come quello attuale, il 56% dei cittadini. È uno dei dati che emerge dal sondaggio realizzato nelle ultime 48 ore per Radio1 Rai dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Per superare la crisi, il 40% degli italiani opterebbe per un nuovo Governo Conte, con un rafforzamento della squadra di ministri. 1 su 5 propenderebbe invece per un Esecutivo a maggioranza più larga guidato da un Premier diverso da Conte. Favorevole ad un rapido ritorno al voto si dichiara circa un terzo degli intervistati: la voglia di elezioni nel Paese resta oggi minoritaria, ma si differenzia in modo significativo in base alla collocazione politica degli elettori.

A volere le Elezioni Politiche subito è il 74% di chi vota Fratelli d’Italia e poco meno dei 2/3 degli elettori della Lega. Decisamente più perplessi i simpatizzanti di Forza Italia. Marginale si rivela la preferenza per un ritorno alle urne tra gli elettori dei partiti di maggioranza: vorrebbe andare al voto il 7% di chi vota il Movimento 5 Stelle e appena il 5% degli elettori del PD.

Il peso dei partiti nei giorni della crisi di Governo

Se si tornasse oggi alle urne, la Lega sarebbe primo partito con il 23%, con un vantaggio di quasi 3 punti sul PD, attestato al 20,2%. Fratelli d’Italia otterrebbe poco più del 17%, il Movimento 5 Stelle il 15%. È quanto emerge dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, che ha misurato il peso dei partiti nei giorni più caldi della crisi di Governo. All’8,8% ritroviamo Forza Italia, al 3,8% la Sinistra di LeU; sotto la soglia del 3%, necessaria per l’ingresso in Parlamento, resterebbero oggi Azione, Italia Viva ed altri partiti minori.

Nell’attuale scenario, in termini di possibili coalizioni, i 3 principali partiti del Centro Destra otterrebbero il 49% con un netto vantaggio sull’area di Centro Sinistra che sostiene il Governo e che raggiungerebbe con il Movimento 5 Stelle il 39%.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 23 al 25 gennaio 2021, per Radio1 Rai, su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.