Demopolis: le dichiarazioni programmatiche del Premier Draghi nel giudizio degli italiani

Quasi 2 italiani su 3 hanno apprezzato le dichiarazioni programmatiche in Parlamento del nuovo Premier Mario Draghi: è il dato che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Quattro sono i punti più apprezzati nel discorso di Draghi: l’86% indica la mobilitazione per il rafforzamento e la velocizzazione del piano vaccinale; circa 3 cittadini su 4 citano l’impegno per la protezione di tutti i lavoratori colpiti dalla crisi e la necessaria riorganizzazione della sanità territoriale. Il 70% apprezza l’ipotesi di revisione dell’Irpef, con la riduzione graduale del carico fiscale nel segno della progressività.

Tra gli altri punti condivisi da oltre 6 italiani su 10, secondo i dati del sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo, ritroviamo il rilancio della scuola dopo i mesi di didattica a distanza, l’impegno per l’ambiente e la transizione ecologica del Paese, l’irreversibilità della scelta dell’Euro. Il 60%, sia pur con alcuni timori, condivide la fine degli aiuti a pioggia, con il supporto alle imprese in grado di ripartire e l’impegno di riconversione delle altre.

Il passaggio che ha colpito maggiormente chi ha seguito l’intervento del Premier in Senato è quello su figli e nipoti, indicato dal 53%: “Mi sono chiesto se noi stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi”.

Secondo l’analisi dell’Istituto diretto da Pietro Vento, alcuni punti appaiono meno chiari all’opinione pubblica: il 54% si interroga su quali saranno, con il nuovo Governo, le norme e i criteri di contrasto al Covid; un intervistato su due non ha compreso se ci sarà o meno continuità nelle modalità di erogazione di ristori e sussidi. Il 42% si chiede se sarà prorogato il blocco dei licenziamenti in primavera.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 18 e il 19 febbraio 2021, per il programma Otto e Mezzo su un campione stratificato di 1.520 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.