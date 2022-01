Demopolis: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nell’opinione degli italiani

Il Parlamento in seduta comune è chiamato ad eleggere il nuovo Capo dello Stato. L’Istituto Demopolis ha rilevato le preferenze degli italiani tra i candidati di cui si parla in questi giorni quali possibili “inquilini” del Quirinale. Il 30% vorrebbe un secondo mandato per Sergio Mattarella, il 21% opterebbe per l’attuale Premier Mario Draghi; il 16% indica Silvio Berlusconi. Ulteriori significative indicazioni, comprese tra il 6 ed il 4%, riguardano Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia, Giulio Tremonti, Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Letta.

Anche se tendenzialmente esclusa dall’attuale Capo dello Stato, una larga maggioranza del 58% vedrebbe positivamente, nell’attuale scenario, un bis di Mattarella: un chiaro indicatore di un bisogno di stabilità politica espresso dall’opinione pubblica in un contesto di profonda emergenza sanitaria ed economica.

È probabilmente la medesima la ragione che induce il 60% degli italiani a ritenere che Mario Draghi dovrebbe restare strategicamente, in questo contesto, alla guida del Governo.

Si tratta – secondo i dati Demopolis – di una convinzione diffusa in modo trasversale tra gli elettorati dei principali partiti dell’attuale maggioranza: favorevole alla permanenza del Premier a Palazzo Chigi si dichiara l’80% di chi vota Forza Italia, circa i due terzi degli elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle, il 63% degli elettori del PD. Di segno differente l’orientamento di chi sceglie oggi Fratelli d’Italia.

Prescindendo dalle preferenze, l’Istituto diretto da Pietro Vento ha verificato anche le previsioni degli italiani: chi pensa che sarà eletto nei prossimi giorni nuovo Capo dello Stato? Oltre un terzo, il 34%, crede che al Quirinale andrà Mario Draghi. Il 20% immagina una riconferma di Mattarella, il 15% pensa che possa spuntarla Silvio Berlusconi. Quasi un quinto dei cittadini, intervistati da Demopolis, è convinto che alla fine, come molte altre volte, sarà eletta una personalità di cui si parla meno alla vigilia.