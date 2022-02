La partita per il Quirinale e la riconferma di Mattarella nel sondaggio Demopolis

Un’ampia maggioranza degli italiani valuta positivamente la scelta del Parlamento di rileggere al Quirinale Sergio Mattarella: dopo giorni di incertezze e fibrillazioni tra i partiti, la soluzione di un secondo mandato è apprezzata dal 63%. È il dato che emerge dal sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Si tratta di un orientamento già emerso nelle indagini condotte da Demopolis nei mesi scorsi: già in novembre il 56% dei cittadini vedeva favorevolmente una riconferma per il Capo dello Stato uscente.

“Sergio Mattarella – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – è da anni la figura politica ed istituzionale più apprezzata dagli italiani. Come emerge dal trend 2015-2022, la fiducia cresce costantemente dal 45% del giorno dell’elezione nel gennaio di 7 anni fa, al 75% nella fase più dura del Covid nel 2020, sino al 70% di oggi”.

E il gradimento del Capo dello Stato si conferma politicamente molto trasversale: dichiara di fidarsi oggi di Mattarella il 96% degli elettori del PD, circa l’80% di chi vota M5S e Forza Italia. Ma anche il 58% dei simpatizzanti della Lega. Il dato si riduce al 37% tra gli elettori di Fratelli d’Italia, che avrebbero voluto una figura differente sul Colle.

Per 3 italiani su 4 il voto per il Quirinale è stato segnato dall’incapacità dei partiti di esprimere, in modo condiviso, un candidato alla successione di Mattarella. Per il 67% dei cittadini, intervistati da Demopolis, è emersa anche la profonda distanza tra partiti e il “Paese reale”. Il 58% segnala la debolezza di molti leader politici, il 40% le divisioni tra i partiti della coalizione di Centro Destra.

Il sondaggio dell’Istituto Demopolis per il programma Otto e Mezzo ha chiesto infine ai cittadini di stilare una pagella sui leader di partito che hanno gestito meglio la “partita del Quirinale”. Il 33% cita Enrico Letta, il 31% Giorgia Meloni. Ma il dato più significativo e maggioritario è rappresentato da quel “Nessuno”, citato da un 54% di italiani che boccia in pieno la classe politica.





Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione stratificato di 1.800 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica per il programma Otto e Mezzo del 30-31/1/2022 di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.