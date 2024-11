Gli effetti dell’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca nell’opinione degli italiani

Forti timori per l’economia europea, ma 2 italiani su 3 intervistati da Demopolis, ritengono che – con Trump alla Casa Bianca – la guerra tra Russia ed Ucraina si concluderà rapidamente con un accordo tra le parti

Il voto americano per la successione di Biden alla Casa Bianca, con la vittoria di Donald Trump su Kamala Harris, è stato seguito con attenzione e curiosità dall’opinione pubblica italiana.

Lo rivela un sondaggio dell’Istituto Demopolis che ha analizzato l’opinione dei cittadini sul nuovo Presidente degli Stati Uniti. 4 italiani su 10 esprimono un giudizio positivo su Trump, che viene giudicato invece negativamente da quasi 1 intervistato su 2. Colpisce il trend: i giudizi positivi degli italiani su Trump crescono in un mese dal 26% del 12 ottobre al 40% odierno.

Secondo la maggioranza assoluta, della nuova Presidenza beneficerà ampiamente l’economia americana, ma peggiorerà invece l’economia dell’Eurozona: ne è convinto il 51% degli intervistati, con circa un terzo che non fa invece una previsione.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha studiato anche la percezione dei possibili effetti dell’elezione di Trump sui conflitti in corso. Per la maggioranza relativa dei cittadini, il 44%, cambierà poco in Medio Oriente, dove – anche per Trump – sarà complesso ridurre la tensione in corso.

Di segno diverso è l’opinione degli italiani sull’evoluzione del conflitto tra Russia ed Ucraina. Solo un quarto appare scettico. Il 66%, 2 cittadini su 3 intervistati da Demopolis, ritiene che – con Trump alla Casa Bianca – la guerra si concluderà rapidamente con un accordo tra Russia ed Ucraina.

Novembre 2024