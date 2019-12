Chi siamo: profilo dell’Istituto Demopolis

Il nostro metodo di lavoro: clienti e prodotti, ambiti di analisi e di ricerca, attività di consulenza e comunicazione strategica

The Power to Know, and Act on, What Italians are Thinking, Doing and Feeling

L’Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis studia le tendenze della società italiana con competenze mirate nell’analisi dell’opinione pubblica, nelle indagini demoscopiche, nella ricerca sociale, politica e di mercato, nella comunicazione e nella consulenza strategica.

Con un team di ricercatori ed esperti di comunicazione di pluriennale esperienza, l’Istituto Demopolis – diretto da Pietro Vento – analizza le dinamiche sociali, politiche ed economiche del Paese, realizzando studi, indagini e progetti di ricerca qualitativa e quantitativa per conto di istituzioni, università, regioni, enti pubblici e privati, aziende, onlus, fondazioni ed organi di stampa.

Sempre con approccio strategico: Demopolis supporta i propri clienti non solo con modelli di ricerca, ma progettando strumenti e tattiche per scelte vincenti.

L’Istituto ha acquisito una consolidata esperienza nell’ascolto del cittadino, nella consulenza strategica, nell’analisi dei brand e della reputazione aziendale, nelle indagini sui sistemi formativi e sul mercato del lavoro, nelle ricerche sul turismo, sugli stili di vita e le tendenze di consumo degli italiani, dalle scelte alimentari alla fruizione dei nuovi media.

Alle competenze demoscopiche, Demopolis affianca una conoscenza approfondita degli strumenti di comunicazione, per dare eco e valore all’impegno di ricerca dei clienti, anche grazie a collaborazioni strutturate con gli organi di informazione.

L’Istituto ha realizzato indagini demoscopiche e sondaggi d’opinione per il programma Otto e Mezzo (LA7), per il TG3, il Tg2, RaiNews e Radio1 Rai, per diversi quotidiani e settimanali nazionali e regionali.

Con sondaggi demoscopici, focus group e simulazioni, analizza gli orientamenti di voto e i flussi elettorali in occasione delle competizioni politiche nazionali, regionali, amministrative ed europee.

Demopolis cura, fra l’altro, OpinionLab – Analisi continuativa sugli orientamenti dell’opinione pubblica, il Barometro Politico sulle intenzioni di voto degli italiani, l’Osservatorio sulle nuove generazioni ed il mondo del lavoro, il Monitor sulle tendenze di consumo delle famiglie.

The Power to Know, and Act on, What Italians are Thinking, Doing and Feeling

in sinergia con:

Opinion Lab

European Information Service

Il Gruppo Dirigente dell’Istituto

Direttore

PIETRO VENTO

Responsabile area pubblica opinione

GIUSY MONTALBANO

Responsabile area progettazione e comunicazione strategica

MARIA SABRINA TITONE

Direttore Scientifico (responsabile nuove tecnologie)

MARCO E. TABACCHI, PhD

Referente risorse umane:

RINO CAVASINO

IL NOSTRO METODO

AREE DI RICERCA

CONTATTI

CLIENTI E PRODOTTI

Demopolis sui Social Network

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Demopolis.it

TWITTER

https://twitter.com/Pietro_Vento